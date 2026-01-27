Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
Un fracàs col·lectiu que ja no admet excuses

Les dades avançades en l’obertura de l’any judicial no permeten cap lectura complaent. Que la violència de gènere i el maltractament domèstic hagin augmentat fins als 207 casos el 2025, un 17,61% més que l’any anterior, és un fracàs col·lectiu que interpel·la institucions, societat i polítiques públiques. No és una oscil·lació estadística: és un símptoma persistent d’un problema estructural. La Fiscalia fa bé d’alertar i de qualificar aquests delictes com una xacra social. Però constatar la gravetat no és suficient. Quan gairebé quatre de cada deu delictes contra la integritat física i moral es produeixen dins l’àmbit familiar, queda en evidència que els mecanismes de prevenció, protecció i acompanyament no estan funcionant amb l’eficàcia exigible. La reducció d’altres tipologies no compensa aquest retrocés. La violència exercida a l’espai més íntim és la més corrosiva per a una societat que es vol cohesionada i justa. Si el diagnòstic ja és clar, el que manca és determinació política, recursos sostinguts i una resposta transversal que situï les víctimes al centre, no només del discurs, sinó de l’acció.

El bloqueig institucional que perpetua la despenalització pendent
Quan la seguretat pesa més que l’explotació turística
Publicitat

