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  • Editorial

Un escenari favorable que no permet abaixar la guàrdia

Les dades de consum d’aigua d’aquest estiu ofereixen, d’entrada, un missatge tranquil·litzador. Malgrat les successives onades de calor i els increments registrats en parròquies com Encamp o la Massana, el subministrament està garantit i no ha calgut adoptar mesures extraordinàries. Canillo, fins i tot, manté els dipòsits al 100%. Són bones notícies, però no haurien de conduir a la complaença. L’aigua és un recurs finit i especialment sensible a episodis prolongats de calor i manca de precipitacions. La Massana ja adverteix que aquests fenòmens poden reduir progressivament les surgències naturals, mentre que Capesa assenyala usos «insostenibles» vinculats als regs agrícoles i de jardins en determinades zones d’Escaldes. Que avui les reserves siguin suficients no garanteix que sempre ho siguin. La situació actual permet afrontar les pròximes setmanes amb tranquil·litat, però també ha de servir per reforçar la planificació, l’eficiència de les xarxes i, sobretot, un consum responsable. Prevenir quan no hi ha escassetat és la millor manera d’evitar haver d’actuar quan aquesta arribi.

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