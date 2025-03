Un creixement turístic sense fre?

L’estudi de càrrega turística presentat aquest dimarts ha obert un debat necessari sobre el futur del turisme a Andorra. Tot i que el país ja va rebre 9,6 milions de visitants el 2024, el ministre de Turisme, Jordi Torres, assegura que encara hi ha marge per sumar-ne dos milions més si es reparteixen fora de la temporada alta. No obstant això, aquesta previsió xoca amb una realitat preocupant: la crisi d’habitatge, els preus desorbitats i els col·lapses viaris són problemes cada cop més greus, mentre que les obres per descongestionar les carreteres tot just comencen.

L’informe destaca la solidesa de les infraestructures, però adverteix que la xarxa viària i els serveis públics s’acosten al seu límit. La població equivalent ja ha assolit pics de 146.900 persones en mesos com l’agost i l’hivern, posant en tensió el teixit social i econòmic. Si bé la desestacionalització pot ajudar a repartir l’afluència, no és suficient sense una planificació més realista que prioritzi la qualitat del turisme per sobre de la quantitat.

L’experiència d’altres destinacions ens demostra que el creixement il·limitat porta a la saturació i a la pèrdua d’autenticitat. Andorra ha d’apostar per un model més sostenible, que no sobreexploti el territori ni perjudiqui els residents. El futur del país no passa per tenir més turistes, sinó per atraure un turisme de qualitat que respecti l’entorn i permeti una convivència equilibrada amb els qui hi viuen tot l’any.