Transformació digital amb mirada social

La inversió pública en transformació digital no pot quedar reduïda a una qüestió tècnica. Els més de 372.000 euros aprovats pel Govern només tindran sentit si la digitalització dels serveis va acompanyada d’un suport real a la ciutadania, especialment a aquells col·lectius que tenen més dificultats per adaptar-se a l’entorn digital.
Reduir la bretxa digital, sobretot entre les persones grans, ha de ser una prioritat. Digitalitzar tràmits pot facilitar la vida, però també pot excloure si no hi ha formació i acompanyament. Iniciatives com el Centre de Benestar Digital apunten en la bona direcció, posant la pedagogia i el suport al centre del procés.
Alhora, la transformació digital exigeix més protecció. Menors exposats a abusos, dades personals en risc i empreses vulnerables als ciberatacs són realitats que cal afrontar. La inversió pública ha de servir per garantir els drets de tothom. La inversió pública només tindrà una bona repercussió social si serveix per construir un entorn digital segur, ètic i inclusiu