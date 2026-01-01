Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
SUBSCRIU-T'HI

Transformació digital amb mirada social

La inversió pública en transformació digital no pot quedar reduïda a una qüestió tècnica. Els més de 372.000 euros aprovats pel Govern només tindran sentit si la digitalització dels serveis va acompanyada d’un suport real a la ciutadania, especialment a aquells col·lectius que tenen més dificultats per adaptar-se a l’entorn digital.

Reduir la bretxa digital, sobretot entre les persones grans, ha de ser una prioritat. Digitalitzar tràmits pot facilitar la vida, però també pot excloure si no hi ha formació i acompanyament. Iniciatives com el Centre de Benestar Digital apunten en la bona direcció, posant la pedagogia i el suport al centre del procés.

Alhora, la transformació digital exigeix més protecció. Menors exposats a abusos, dades personals en risc i empreses vulnerables als ciberatacs són realitats que cal afrontar. La inversió pública ha de servir per garantir els drets de tothom. La inversió pública només tindrà una bona repercussió social si serveix per construir un entorn digital segur, ètic i inclusiu

Altres Editorials
Entre l’esperança del nou any i la pressió del cost de la vida
Més indecisos que mai davant l’Acord amb la UE
Comparteix
Últimes notícies
  • Cultura
Entre la pell dels personatges i el reconeixement professional, el vestuari de Désirée Guirao pren protagonisme
  • Cultura
El copríncep episcopal Serrano Pentinat beneeix l’orgue restaurat de la Sagrada Família amb un concert obert al públic
  • Societat
ARPA proposa un sistema amb gossos per millorar la recerca de persones vulnerables en sortides organitzades
Articles d'opinió
Josep Guirao
Els tres porquets i la casa de l’habitatge
Omar el Bachiri
Abusar de la utilització de la IA ens estupiditza
Fabiola Sofia Masegosa
Rituals de Cap d’Any
Publicitat
Enquesta
Publicitat

No et quedis sense el nostre exemplar en PDF

Descarrega
Publicitat
Publicitat

SUBSCRIU-T'HI

De la redacció al teu dispositiu