Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
SUBSCRIU-T'HI
  • Editorial

Quan perdre el pis posa en qüestió continuar al país

El cas d’aquesta parella evidencia una de les conseqüències més delicades de la crisi de l’habitatge: la dificultat per trobar una alternativa quan s’ha de tornar al mercat del lloguer. La propietària està legitimada per recuperar el pis per a un ús familiar i els mateixos afectats asseguren entendre-ho. El problema, per tant, no és aquest, sinó què passa després. Després de 12 anys al mateix habitatge, dues persones amb ingressos i una llarga vinculació amb Andorra no han trobat, de moment, un lloguer que puguin assumir. Han acabat a casa de la seva filla, han recorregut a l’Institut de l’Habitatge sense obtenir una alternativa i fins i tot contemplen marxar del país. Un cas particular no permet generalitzar, però sí que posa sobre la taula una realitat que mereix atenció. Quan tornar al mercat pot significar afrontar preus inassumibles o plantejar-se abandonar Andorra, l’accés a l’habitatge deixa de ser només una qüestió econòmica i afecta directament la capacitat de continuar desenvolupant un projecte de vida al país.

Altres Editorials
Una via que ara cal convertir en passos concrets
Créixer també exigeix planificar
Comparteix
Últimes notícies
  • Societat
Una parella es queda sense alternativa de lloguer a Andorra en haver de deixar el seu pis on ha viscut durant 12 anys
  • Esports
Tadej Pogačar no dona treva i s’imposa a Andorra després d’un gran atac que el deixa tot sol a 50 quilòmetres pel final
  • Esports
Torres admet que serà «complicat» tornar a tenir La Vuelta l’any vinent i insisteix en una etapa íntegra del Tour
Articles d'opinió
Jessica Rivera
No n’hi ha prou amb inspirar
Amadeu Gallart
Sobirania 2026
Jaume Clavé Cinca
Toponímia andorrana: Canillo
Enquesta

No et quedis sense el nostre exemplar en PDF

Descarrega

SUBSCRIU-T'HI

De la redacció al teu dispositiu