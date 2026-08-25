Quan perdre el pis posa en qüestió continuar al país

El cas d’aquesta parella evidencia una de les conseqüències més delicades de la crisi de l’habitatge: la dificultat per trobar una alternativa quan s’ha de tornar al mercat del lloguer. La propietària està legitimada per recuperar el pis per a un ús familiar i els mateixos afectats asseguren entendre-ho. El problema, per tant, no és aquest, sinó què passa després. Després de 12 anys al mateix habitatge, dues persones amb ingressos i una llarga vinculació amb Andorra no han trobat, de moment, un lloguer que puguin assumir. Han acabat a casa de la seva filla, han recorregut a l’Institut de l’Habitatge sense obtenir una alternativa i fins i tot contemplen marxar del país. Un cas particular no permet generalitzar, però sí que posa sobre la taula una realitat que mereix atenció. Quan tornar al mercat pot significar afrontar preus inassumibles o plantejar-se abandonar Andorra, l’accés a l’habitatge deixa de ser només una qüestió econòmica i afecta directament la capacitat de continuar desenvolupant un projecte de vida al país.