Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
SUBSCRIU-T'HI

Quan la tradicional escudella s’obre a tothom

La decisió de la Confraria de Sant Antoni de la Massana d’apostar de manera decidida per l’escudella vegetal i per a celíacs s’inscriu en una lectura intel·ligent del present. Davant una demanda social creixent, l’organització ha optat per ampliar l’oferta sense alterar l’essència de la festa ni incrementar-ne la complexitat, demostrant que la tradició pot evolucionar sense perdre identitat.

Lluny de desvirtuar el ritual gastronòmic, aquesta adaptació el dignifica. Fer possible que tothom pugui seure a taula, amb independència de les seves necessitats alimentàries, és un exercici de cultura cívica i de respecte col·lectiu que enforteix el sentit comunitari de la celebració.

La tradició que no escolta el seu temps s’empobreix. La Massana, en canvi, ofereix un exemple clar de com preservar el patrimoni popular tot fent-lo més inclusiu, viu i compartit.

Altres Editorials
Una central única de taxis
Majoria sense diàleg, un pressupost sense consens
Comparteix
Últimes notícies
  • Societat
La ‘cuesta de enero’ dels gimnasos després de les festes es manté i registra increments d’usuaris de fins al 40%
  • Societat, Successos
La Policia reitera que “no és veritat” que s’hagin dut a terme presumptes interrogatoris a menors d’edat
  • Societat
La CNH avança en la integració de propostes dels membres, tot i que manté les propostes a mitjà i llarg termini
Articles d'opinió
Eduard Casals Solà
Treballar més anys o viure millor? El dilema silenciós de les pensions
Alba Cervós
El silenci també implica decisió
Alice Dénoyers
Canvi de rumb en l’alimentació
Publicitat
Enquesta
Publicitat

No et quedis sense el nostre exemplar en PDF

Descarrega
Publicitat

SUBSCRIU-T'HI

De la redacció al teu dispositiu