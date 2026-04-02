Quan la tradició es transforma sense perdre l’essència

La Setmana Santa a Andorra es manté com un espai de continuïtat enmig d’una societat en transformació constant. Lluny de desaparèixer, la celebració ha sabut adaptar-se als nous temps sense perdre el seu nucli essencial: la litúrgia, el recolliment i el sentit comunitari. Entre misses, viacrucis i vetlles, el país preserva una tradició que, tot i haver reduït la seva presència al carrer, continua viva dins les esglésies i en la vivència personal dels fidels. La progressiva desaparició de processons respon a factors evidents com la mobilitat o els canvis d’hàbits, però no implica una ruptura. Al contrari, evidencia una transformació que ha desplaçat el focus cap a formes més íntimes i sostenibles de participació. En aquest context, la implicació de noves generacions, a través d’activitats adaptades, esdevé clau per garantir-ne la continuïtat. Així, la Setmana Santa andorrana no resisteix només per inèrcia, sinó perquè troba nous camins per expressar una mateixa essència: la d’una comunitat que, entre el silenci i la litúrgia, continua reconeixent-se en els seus ritus.