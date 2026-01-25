Quan la seguretat pesa més que l’explotació turística

La decisió de tancar temporalment Ordino Arcalís en ple temporal Ingrid no és senzilla en un país que viu, en bona part, del turisme de neu. Amb acumulacions importants, risc d’allaus i vent intens, la muntanya recorda que no admet concessions quan la seguretat està en joc, per més favorables que siguin les expectatives econòmiques.
En aquest context, escoltar els avisos del Servei Meteorològic i prioritzar la prevenció és un exercici de responsabilitat institucional. L’alternativa oferida als esquiadors —desplaçar-se a Pal Arinsal o Grandvalira, així com la compensació posterior— demostra que la protecció de les persones pot conviure amb una gestió eficient.
En un país de neu, la credibilitat del model turístic es construeix posant la vida per davant del rendiment immediat. Tancar pistes, quan cal, no és una renúncia: és una decisió encertada que dignifica el sector i reforça la confiança dels usuaris.