Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
SUBSCRIU-T'HI

Quan la seguretat pesa més que l’explotació turística

La decisió de tancar temporalment Ordino Arcalís en ple temporal Ingrid no és senzilla en un país que viu, en bona part, del turisme de neu. Amb acumulacions importants, risc d’allaus i vent intens, la muntanya recorda que no admet concessions quan la seguretat està en joc, per més favorables que siguin les expectatives econòmiques.

En aquest context, escoltar els avisos del Servei Meteorològic i prioritzar la prevenció és un exercici de responsabilitat institucional. L’alternativa oferida als esquiadors —desplaçar-se a Pal Arinsal o Grandvalira, així com la compensació posterior— demostra que la protecció de les persones pot conviure amb una gestió eficient.

En un país de neu, la credibilitat del model turístic es construeix posant la vida per davant del rendiment immediat. Tancar pistes, quan cal, no és una renúncia: és una decisió encertada que dignifica el sector i reforça la confiança dels usuaris.

Altres Editorials
Quan els diners pesen més que el consentiment
Una majoria suficient per aprovar
Comparteix
Últimes notícies
  • Parròquies, Societat
El Quart de la Cortinada es torna a obrir als infants i fa de pont entre la memòria del passat i el futur del poble
  • Esports
Carla Mijares queda fora a la primera mànega de la Copa del Món d’Spindleruv Mlyn després d’una caiguda
  • Societat
El Comú d’Andorra la Vella inicia les actuacions per resoldre les filtracions identificades a la plaça del Poble
Articles d'opinió
Àngel Subirats
Groenlàndia i el desig de Trump: geopolítica, interessos… o una qüestió d’ego?
Jessica Rivera
La cultura és el que fem (i el que tolerem)
Roser Coll
El canvi no arriba cada 1 de gener, un dilluns o un nou més. El canvi arriba quan decideixes prendre’l
Publicitat
Enquesta
Publicitat

No et quedis sense el nostre exemplar en PDF

Descarrega
Publicitat

SUBSCRIU-T'HI

De la redacció al teu dispositiu