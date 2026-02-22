Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
SUBSCRIU-T'HI

Quan la burla es converteix en persecució

El fenomen “therian” —adolescents que s’identifiquen simbòlicament amb animals i ho expressen en la seva estètica o comportament— ha irromput també en entorns petits com Andorra. Més enllà de la perplexitat que pugui generar, el veritable problema no és la identitat que alguns joves exploren, sinó la reacció col·lectiva que ha desfermat: burles, assetjament i episodis que, com el viscut a Barcelona, han requerit fins i tot intervenció policial.

La línia entre llibertat d’expressió i discurs d’odi és fina però inequívoca: la discrepància és legítima; la humiliació i la “cacera” pública, no. Que menors —fins i tot per sota dels dotze anys— participin en dinàmiques de menyspreu evidencia una fallida educativa que interpel·la famílies i escoles.

No cal compartir ni entendre totes les expressions identitàries per defensar-ne el dret a existir sense por. El respecte i la convivència no són opcionals ni relatius: són el mínim exigible d’una societat madura.

Altres Editorials
Si l’Acord és tan clar, per què cal explicar-lo fora de casa?
Una etapa que s’acomiada, una cultura que continua creixent
Comparteix
Últimes notícies
  • Cultura
Les principals entitats culturals celebren que l’Auditori Nacional es consolidi com a espai estable disponible
  • Societat, Successos
Almenys tres vehicles haurien calat foc a la carretera d’Aixirivall i obliga a desplegar dotacions de Bombers
  • Esports
L’FC Andorra supera el Saragossa amb un doblet de Cerdà i resisteix amb patiment fins al xiulet final a Encamp
Articles d'opinió
Cristina Montolio
Quan el transport públic funciona,la parròquia respira
Jessica Rivera
La tecnologia no fracassa. L’adopció sí
Marcelo Ponce
El ressò del Haka a les Valls d’Andorra: Una crida a l’ordre moral i la convivència
Publicitat
Enquesta
Publicitat

No et quedis sense el nostre exemplar en PDF

Descarrega
Publicitat

SUBSCRIU-T'HI

De la redacció al teu dispositiu