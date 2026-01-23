Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
SUBSCRIU-T'HI

Quan els diners pesen més que el consentiment

El debat sobre el poder adquisitiu torna a planar sobre la justícia quan la capacitat de pagar sembla pesar més que la naturalesa dels fets jutjats. És cert que deu mesos de presó preventiva poden considerar-se una mesura extrema, especialment abans d’una sentència ferma. Però l’alliberament provisional mitjançant el pagament d’una quantitat econòmica, just després de tancar-se la vista oral, obre interrogants incòmodes sobre l’equitat real del sistema. La Fiscalia manté clara l’existència d’una vulneració del dret al consentiment, un element central i no accessori en qualsevol causa de violència sexual. Davant d’això, la defensa no ha qüestionat tant el fons dels fets com ha centrat l’estratègia a reclamar la llibertat provisional i en desacreditar la víctima. Aquesta asimetria —entre una acusació que parla de drets vulnerats i una defensa que apel·la a la capacitat econòmica i al relat contra la denunciant— deixa fissures que no poden passar desapercebudes.

Altres Editorials
Una majoria suficient per aprovar
El reflex d’una vulnerabilitat creixent a Andorra
Comparteix
Últimes notícies
  • Societat
Els exàmens oficials de català apleguen prop de 930 inscrits, amb el B2 com a nivell més concorregut i 272 candidats
  • Societat
El sector turístic avala l’estratègia d’Andorra Turisme a FITUR 2026 davant la proposta de reducció de fons
  • Política
Concòrdia i el PS rebutgen el rumb del Govern després del debat parlamentari: “El mercat continuarà estant tensionat”
Articles d'opinió
Jessica Rivera
La cultura és el que fem (i el que tolerem)
Roser Coll
El canvi no arriba cada 1 de gener, un dilluns o un nou més. El canvi arriba quan decideixes prendre’l
Jaime Mesas
Consultori fiscal
Publicitat
Enquesta
Publicitat

No et quedis sense el nostre exemplar en PDF

Descarrega
Publicitat

SUBSCRIU-T'HI

De la redacció al teu dispositiu