Quan els avisos i els protocols no avancen al mateix ritme

L’episodi de gelades que va provocar nombroses incidències a l’espai públic ha obert un intercanvi de retrets entre administracions que posa el focus en una qüestió clau: la coordinació i la claredat en la gestió del risc. D’una banda, els comuns d’Andorra la Vella i Escaldes-Engordany han defensat les actuacions dutes a terme i han atribuït les dificultats a la manca d’un avís específic per pluja gelant. De l’altra, el Govern, a través del secretari d’Estat David Forné, ha recordat que sí que es van emetre avisos de temperatures molt baixes, difosos tant a la ciutadania com a les corporacions comunals. Més enllà de les explicacions creuades, els fets constaten que l’episodi va tenir conseqüències reals per a la població i que els protocols existents poden quedar tensionats davant fenòmens meteorològics complexos. El debat no hauria de centrar-se tant a determinar responsabilitats a posteriori com a revisar si els mecanismes d’avís, interpretació i activació preventiva són prou precisos i compartits. En un context de riscos creixents, la seguretat exigeix menys acusacions i més capacitat d’anticipació conjunta.

