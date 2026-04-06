Prudència econòmica davant un escenari global incert

En un context internacional marcat per la incertesa geopolítica i la volatilitat econòmica, Andorra opta, de moment, per la prudència. El ministre de Finances, Ramon Lladós, ha deixat clar que no hi ha cap decisió presa sobre possibles mesures en relació amb els carburants, tot i que el Govern manté la qüestió sota anàlisi constant. Aquesta cautela no és menor: l’economia andorrana, oberta i altament dependent de l’exterior, es troba inevitablement exposada als efectes d’un escenari global canviant. Per altra banda, el fet que el Fons Monetari Internacional no hagi revisat encara a la baixa les previsions de creixement és, sens dubte, una dada positiva. Tanmateix, no pot interpretar-se com una garantia d’estabilitat futura. Els indicadors, especialment els vinculats als preus energètics i alimentaris, exigeixen una vigilància estreta i una capacitat de resposta àgil. Davant d’aquest panorama, el Govern sembla encertar mantenint obertes totes les opcions. La clau serà anticipar-se, sense precipitar-se, en un equilibri delicat entre intervenció i contenció.