Més indecisos que mai davant l’Acord amb la UE

En una dècada, la percepció de l’Acord d’associació amb la Unió Europea ha evolucionat menys en els blocs a favor i en contra que en el terreny del dubte. Avui, les posicions positives i negatives continuen gairebé equilibrades, però el canvi més significatiu és l’augment dels indecisos. Que un de cada cinc ciutadans respongui no sap o no contesta no és una dada menor, sinó el reflex d’una societat que no acaba de tenir criteris clars per posicionar-se.
Aquest creixement del dubte, que s’ha duplicat fins a arribar al 20%, està estretament vinculat a la manca d’informació percebuda. Més del 60% dels andorrans considera que la comunicació sobre el text negociat ha estat dolenta, i només un 30% es declara ben informat. En aquest context, la indecisió no expressa tant prudència com desorientació davant un acord complex que no s’ha explicat amb la claredat necessària. El repte ja no és només convèncer, sinó informar. Amb una ratificació pendent i sense data per a un referèndum, mantenir aquest dèficit de transparència alimenta la incertesa.