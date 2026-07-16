L’habitatge, el termòmetre del país

L’Observatori de l’AR+I confirma el que fa temps que es percep al carrer: l’habitatge continua sent el principal problema del país. Que set de cada deu ciutadans el situïn al capdamunt de les preocupacions no és només una estadística, sinó el reflex d’una realitat que condiciona projectes de vida, dificulta l’emancipació dels joves i erosiona el poder adquisitiu de moltes famílies. És cert que les dades han millorat lleugerament respecte al pic del 2023, però aquesta reducció no pot portar a una falsa sensació de normalitat. Quan una majoria considera que els lloguers són excessius i que el sou no permet accedir a un habitatge digne, el problema continua sent estructural. El Govern ha desplegat mesures i n’anuncia de noves, però els resultats encara no són perceptibles per a una gran part de la ciutadania. La credibilitat de les polítiques públiques dependrà, cada vegada més, de la seva capacitat per traduir-se en pisos assequibles, estabilitat residencial i oportunitats reals per a qui avui veu impossible construir el seu projecte de vida a Andorra.