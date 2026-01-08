Les glaçades i el límit dels protocols davant riscos previsibles

Les glaçades d’aquest dijous han evidenciat, un cop més, la vulnerabilitat de l’espai públic davant episodis meteorològics previsibles, però insuficientment anticipats. El centenar de persones ateses a Urgències per caigudes a la vall central no és una anècdota ni un fet puntual menor: és un indicador clar de l’impacte real que poden tenir determinades condicions climàtiques quan conflueixen amb la mobilitat quotidiana. És cert que els comuns han activat dispositius, que s’han desplegat operaris i que s’han realitzat tasques de salatge des de primera hora o fins i tot des de la nit anterior. També ho és que la pluja gelant és un fenomen complex i difícil de gestionar. Però el volum d’incidències obliga a una reflexió més enllà de l’actuació reactiva. Quan una situació genera desenes de caigudes en poques hores, cal preguntar-se si els protocols existents són suficients, si la comunicació preventiva arriba a temps i si les zones més sensibles estan realment identificades i protegides amb antelació. La seguretat viària i de vianants no pot dependre només de la resposta a posteriori.