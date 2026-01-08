Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
SUBSCRIU-T'HI

Les glaçades i el límit dels protocols davant riscos previsibles

Les glaçades d’aquest dijous han evidenciat, un cop més, la vulnerabilitat de l’espai públic davant episodis meteorològics previsibles, però insuficientment anticipats. El centenar de persones ateses a Urgències per caigudes a la vall central no és una anècdota ni un fet puntual menor: és un indicador clar de l’impacte real que poden tenir determinades condicions climàtiques quan conflueixen amb la mobilitat quotidiana. És cert que els comuns han activat dispositius, que s’han desplegat operaris i que s’han realitzat tasques de salatge des de primera hora o fins i tot des de la nit anterior. També ho és que la pluja gelant és un fenomen complex i difícil de gestionar. Però el volum d’incidències obliga a una reflexió més enllà de l’actuació reactiva. Quan una situació genera desenes de caigudes en poques hores, cal preguntar-se si els protocols existents són suficients, si la comunicació preventiva arriba a temps i si les zones més sensibles estan realment identificades i protegides amb antelació. La seguretat viària i de vianants no pot dependre només de la resposta a posteriori.

Altres Editorials
Quan el relat institucional no arriba a la realitat de l’habitatge
Reordenar la despesa per respondre a les necessitats internes
Comparteix
Últimes notícies
  • Política
El Govern trasllada a França el neguit pel possible nou tancament de la frontera a causa de les fortes nevades
  • Parròquies, Societat
Un centenar de persones són ateses a Urgències per caigudes provocades pel gel als carrers de la vall central
  • Societat
Caigudes i ensurts al centre d’Andorra, sobretot a primera hora: “Estava tot gelat, no hi havien tirat sal ni res”
Articles d'opinió
Marta Ambor
Tokenització: Any 2026, ara sí que va de debò!
Roser Coll
La importància del l’últim petó i el primer de l’any
Jaime Mesas
Consultori fiscal
Publicitat
Enquesta
Publicitat

No et quedis sense el nostre exemplar en PDF

Descarrega
Publicitat

SUBSCRIU-T'HI

De la redacció al teu dispositiu