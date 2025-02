L’edat de consentiment i la impunitat dels agressors

La ministra de Justícia Interior, Ester Molné, ha proposat elevar l’edat de consentiment sexual als 15 o 16 anys, però sense endurir les penes per delictes sexuals. Una mesura que, tot i necessària, queda insuficient si no va acompanyada d’una reforma profunda del Codi Penal. L’augment de l’edat de consentiment pot ser positiu per protegir els menors de possibles abusos, però sense una penalització més severa dels agressors, la mesura esdevé simbòlica. A més, la manca de concreció sobre com es tractaran les relacions consentides entre joves genera incertesa jurídica. Andorra es troba actualment en un moment clau per abordar la violència sexual amb fermesa i, per aquest mateix motiu, no es tracta només de modificar edats legals, sinó d’assegurar que el sistema judicial ofereixi protecció real a les víctimes i conseqüències efectives per als agressors. Sense aquest compromís, el canvi legislatiu corre el risc de ser una simple rentada de cara. És hora d’una reforma valenta i integral, no de pedaços legislatius.