La visita de Macron posa a prova la implicació ciutadana

La visita del copríncep francès, Emmanuel Macron, arriba en un moment rellevant per al país, no només des del punt de vista institucional, sinó també com a oportunitat per mesurar la relació entre la ciutadania i la política. El discurs previst a la plaça del Poble no serà només un acte protocol·lari, sinó també una mena de termòmetre social que permetrà observar fins a quin punt els andorrans i residents se senten interpel·lats per la vida pública i les institucions.
Més enllà de la importància política de la visita, el que realment es posarà a prova és la capacitat de mobilització i d’interès ciutadà. En un context marcat per debats com l’habitatge o altres qüestions socials, la resposta del carrer pot donar pistes sobre el grau d’implicació i de connexió amb les decisions que afecten el dia a dia del país. No es tracta tant d’omplir una plaça, sinó d’entendre quin és el vincle real entre institucions i societat.
En aquest sentit, la presència d’alumnes i joves també pren un valor especial. Acostar-los a la realitat institucional contribueix a reforçar el coneixement i el respecte pel sistema polític, però també pot ser una llavor per fomentar una participació més activa en el futur. El veritable repte no és només l’acte en si, sinó el que revela: fins a quin punt Andorra manté viu el seu compromís cívic en un moment de canvi i evolució.