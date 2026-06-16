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  • Editorial

La seguretat comença amb l’actitud

La seguretat viària no depèn només de les normes o de les sancions, sinó també de l’actitud i del respecte que cadascú mostra quan es posa al volant, puja a una bicicleta o travessa un pas de vianants. Per això són importants iniciatives com la campanya ‘El respecte va sobre rodes’, que apel·len a l’empatia i a la convivència entre tots els usuaris de la carretera. Malauradament, aquest missatge arriba en una setmana marcada per la tragèdia. La mort d’una persona en un accident a la carretera d’accés des d’Espanya i l’atropellament greu d’un menor, amb la posterior detenció de la conductora implicada, ens recorden que darrere de cada imprudència hi pot haver conseqüències irreparables. Són fets que obliguen a una reflexió col·lectiva. També cal abordar una realitat incòmoda: no és cap novetat veure conductors amb vehicles potents i matrícula andorrana acumulant sancions fora de les nostres fronteres. Sense generalitzar, és evident que la conscienciació ha de ser constant. Si volem carreteres més segures, el respecte no pot ser una campanya puntual, sinó una manera permanent d’entendre la mobilitat i la responsabilitat compartida.

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