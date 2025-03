La seguretat al país, un valor a preservar, però amb reptes pendents

Andorra destaca per la seva elevada percepció de seguretat, amb un 96,5% de la població que assegura sentir-se segura caminant sola de nit, un indicador que reflecteix l’eficàcia en la prevenció i el control del delicte. Aquest entorn de confiança és un actiu important per al benestar social i la imatge del país, tot i que no pot portar a una autocomplaença.

Dins d’aquesta fotografia positiva, però, cal fixar-se en la bretxa de gènere: mentre el 75,5% dels homes es declara molt segur, només el 65,2% de les dones ho fa, i un 4,1% d’elles diuen sentir-se insegures. Aquesta diferència posa de manifest que la seguretat no és viscuda igual per tothom i que encara hi ha aspectes, com la por a l’assetjament o l’amenaça implícita a l’espai públic, que cal abordar amb sensibilitat i accions concretes.

Per tant, la seguretat ha de continuar sent una prioritat, no només des d’un punt de vista estadístic sinó també emocional i percebut. Cal avançar cap a una seguretat que inclogui totes les mirades i que garanteixi que ningú, especialment les dones, hagi de viure amb el pes de la inquietud malgrat viure en un dels països més segurs d’Europa.