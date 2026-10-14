La salut mental no pot esperar

La salut mental no pot continuar sent una preocupació creixent sense una resposta a l’altura. Que l’Hospital Nostra Senyora de Meritxell tingui la meitat de les places de psiquiatria sense cobrir, mentre augmenta la demanda assistencial, especialment entre infants i adolescents, és un senyal d’alerta que les institucions no poden ignorar. La dificultat per trobar especialistes és real i transcendeix les nostres fronteres, però això no eximeix de buscar fórmules per reforçar els equips i garantir una atenció adequada. Les condicions laborals, l’accés a l’habitatge i la capacitat d’atracció de professionals han de formar part d’aquesta reflexió. Tanmateix, el problema va més enllà dels recursos hospitalaris. Com reconeix la mateixa direcció mèdica, els serveis sanitaris reben les conseqüències d’una realitat social que exigeix prevenció, detecció precoç i coordinació entre salut, educació i famílies. No es tracta de reclamar solucions immediates a un problema complex, sinó d’assumir que cada plaça vacant i cada necessitat assistencial creixent obliguen a actuar amb previsió, responsabilitat i continuïtat.