La promoció esportiva que també duu a terme el VPC

L’esport hauria de ser una eina de cohesió i creixement, però al Principat s’ha convertit en l’escenari d’un joc d’interessos on, malauradament, el VPC Andorra ha esdevingut un dany col·lateral. Un club històric, pioner en la promoció esportiva al país i símbol de l’esforç col·lectiu, ara es veu arrossegat en una disputa que no li correspon. El Govern ha tancat la porta a qualsevol alternativa fora d’Encamp per als entrenaments de l’FC Andorra, després d’un període d’incertesa alimentat per la influència del principal accionista del club, Gerard Piqué. El moviment ha estat clar: es respecta la planificació inicial i es descarta qualsevol excepció que pugui alterar l’equilibri de l’estructura esportiva del país. No obstant això, la polèmica podria tornar a posar el VPC al centre d’una picabaralla que mai hauria d’haver afectat un equip que porta dècades defensant l’esport andorrà. Cal preservar la integritat de clubs com el VPC, que han estat els veritables referents esportius d’Andorra molt abans que arribessin altres projectes amb suports externs.