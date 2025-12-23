Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
SUBSCRIU-T'HI

La necessitat urgent de processos transparents

Andorra fa massa temps que arrossega una manera de fer basada en nomenaments a dit i relleus poc transparents. El cas recent de la direcció de FEDA ha reobert un debat que no és nou, però sí cada cop més necessari: la designació de càrrecs públics hauria de fer-se amb garanties, concursos públics i criteris de mèrit, i no des de la lògica de la confiança política o personal.

Les portes giratòries no aporten transparència ni credibilitat institucional. L’argument que determinades empreses o organismes són “massa clau” per deixar-los en mans de qualsevol ja no se sosté. Precisament perquè són estratègics, cal assegurar processos oberts, competitius i rigorosos que reforcin la legitimitat de qui n’assumeix la direcció.

Concòrdia ha estat el primer a posar-ho sobre la taula, però el debat va més enllà d’un sol nomenament. Si Andorra vol avançar cap a una administració moderna i fiable, ha d’abandonar definitivament les designacions opaques i apostar per una cultura de transparència real. Sense això, la confiança ciutadana continuarà erosionant-se.

Altres Editorials
Una llei anunciada, però encara invisible
Un projecte de país no es pot “decidir a dit”
Comparteix
Últimes notícies
  • Societat
Serrano Pentinat visitarà la Comella la vigília de Nadal en una jornada de trobada amb interns i professionals
  • Política, Societat
Gili no es mossega la llengua: “Govern ens fa l’oposició, o volen enganyar la ciutadania o no se’n recorden”
  • Política
El Comú d’Escaldes-Engordany aprova un pressupost de més de 46 milions d’euros amb l’abstenció de la minoria
Articles d'opinió
Fabiola Sofia Masegosa
Alguns propòsits per al 2026
La Taula d’El Periòdic
Reflexió per a aquestes festes. Què hem de decidir primer: El model econòmic i social o l’Acord d’associació?
Clàudia Cornella
Nadal: un moment de reflexió i inspiració per al camí que ve
Publicitat
Enquesta
Publicitat

No et quedis sense el nostre exemplar en PDF

Descarrega
Publicitat
Publicitat

SUBSCRIU-T'HI

De la redacció al teu dispositiu