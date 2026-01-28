La forma també és fons en la gestió pública

La sentència que ha declarat nul el procediment de reclassificació del 2023 no és un simple entrebanc formal, sinó un advertiment clar sobre els límits de l’acció governamental. Que el Govern l’“acati” sense recórrer-la no pot amagar que ha operat durant anys sense el desplegament reglamentari exigit, en un àmbit tan sensible com l’organització i la carrera professional de l’administració. Sostenir que la resolució “no qüestiona el fons” és jurídicament cert, però políticament insuficient. El procediment no és un detall accessori: és la garantia de transparència, participació i seguretat jurídica. Sense forma, no hi ha legitimitat, per molt sòlida que sigui la metodologia. Regular ara el que s’ha fet malament abans és necessari, però no eximeix de responsabilitats. La confiança dels treballadors públics no es preserva prometent que no hi haurà efectes econòmics, sinó demostrant que l’Administració compleix, també, les regles que imposa.