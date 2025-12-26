La clau per protegir les colònies de gats comunitaris

La gestió de les colònies comunitàries de gats recau sovint en voluntaris formats, però continua condicionada pel desconeixement d’una part de la ciutadania. Donar menjar a un gat al carrer pot semblar un acte solidari, però sense informació ni coordinació pot posar en risc la salut dels animals i desfer una feina constant basada en el control, l’esterilització i el seguiment veterinari.
Cuidar una colònia no és un gest puntual, sinó una responsabilitat que requereix formació, constància i coneixement de cada animal. Les intervencions no autoritzades, encara que siguin benintencionades, poden dificultar captures mèdiques o provocar situacions de perill. Per això, formar la ciutadania és clau per garantir el benestar dels gats i una convivència equilibrada a l’espai públic.
Impulsar campanyes informatives clares i accessibles permetria reconèixer la realitat dels gats comunitaris. A més, el coneixement col·lectiu no només protegeix els animals, sinó que dona valor a la tasca del voluntariat i ajuda a construir una responsabilitat compartida basada en el respecte i la informació.