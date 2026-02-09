Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
SUBSCRIU-T'HI

Infraestructura, dependència i responsabilitat

El tall prolongat de l’RN20 evidencia, amb una cruesa incontestable, la fragilitat estructural de l’accés nord al Principat. Tres mesos de bloqueig total, en plena temporada d’hivern, no són només una incidència viària: són un xoc directe a l’activitat econòmica del Pas de la Casa i, per extensió, al conjunt del país. La magnitud tècnica de l’esllavissada explica la durada de les obres, però no n’alleugereix les conseqüències. És rellevant que França assumeixi íntegrament el cost de la reparació i activi procediments d’urgència; és una obligació derivada de la titularitat de la via. Tanmateix, la situació posa de manifest una dependència excessiva d’infraestructures alienes i una manca d’alternatives reals en episodis crítics. Les mesures de suport anunciades són necessàries, però insuficients si no s’acompanyen d’una reflexió estratègica: garantir accessos resilients no és una opció política, sinó una exigència de país.

Altres Editorials
Convivència sota vigilància
La muntanya no perdona la frivolitat
Comparteix
Últimes notícies
  • Societat
Pifarré apunta a pèrdues de fins al 90% per al sector comercial del Pas: “És una hòstia important, estem tots en xoc”
  • Societat
El tall de l’RN20 per l’esllavissada s’allargarà durant tres mesos i serà França qui es faci càrrec de les despeses
  • Parròquies, Societat
L’oposició carrega contra la falta de previsió pel tall i adverteix que les mesures previstes “es queden curtes”
Articles d'opinió
Alda Rodríguez Ronchera
Quan la societat sobreviu al soci
Neelam Soucheiron Jethani
Alimentació, histamina i salut
Josep Roig
Quan el món decideix, Andorra no pot mirar cap a una altra banda
Publicitat
Enquesta
Publicitat

No et quedis sense el nostre exemplar en PDF

Descarrega
Publicitat

SUBSCRIU-T'HI

De la redacció al teu dispositiu