Habitatge digne amb garanties per als temporers

La proposta del Comú de Canillo d’impulsar habitatges modulars per a temporers a Incles, anunciada pel cònsol major Jordi Alcobé, és una resposta pragmàtica a una crisi d’habitatge que ja condiciona el model econòmic i social del país. Treballada amb el Govern d’Andorra i amb el suport de la ministra Conxita Marsol, la iniciativa aposta per rapidesa i funcionalitat sense esquivar els tràmits urbanístics.
Ara bé, la viabilitat del projecte no pot limitar-se a aixecar mòduls prop d’Incles o Soldeu ni a una concessió vinculada a estacions com Ensisa o Setap. Caldrà una planificació fina per evitar la zonificació de la immigració, la marginació residencial o la creació de guetos funcionals que fragmentin la parròquia.
L’habitatge pot ser eina d’integració o llavor de segregació. Si el projecte vol ser realment “guanyador”, haurà d’anar acompanyat de polítiques d’arrelament, convivència i mobilitat residencial que garanteixin que la solució d’avui no esdevingui el problema estructural de demà.