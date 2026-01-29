Habitatge a preu d’elit, o més aviat de fitxatges estel·lars

Ja és habitual parlar d’uns preus injustificables, gairebé obscens, més propis de salaris de futbolistes o fitxatges estel·lars que no pas d’un mercat residencial sa. A Andorra, però, la realitat és més crua: el preu mitjà de l’habitatge ja supera el milió d’euros, amb valors finals que s’enfilen fins als 6.737 euros el metre quadrat, segons l’informe del Col·legi Professional d’Agents i Gestors Immobiliaris d’Andorra. No parlem de luxe, sinó de gent que treballa cada dia i que queda expulsada del mercat per una oferta escassa i un model constructiu desajustat. L’habitatge s’ha convertit en actiu especulatiu, no en dret garantit. Persistir en aquesta inèrcia és socialment insostenible. Cal canviar el model, regular amb fermesa i prioritzar l’habitatge habitual abans que el rendiment financer. Sense això, el país s’encamina cap a una fractura residencial irreversible.