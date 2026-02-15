Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
SUBSCRIU-T'HI

Estabilitat en les xifres i urgència en les responsabilitats

En el marc del Dia Internacional contra el Càncer Infantil, Andorra constata una realitat ambivalent: la incidència es manté estable (1,5 casos anuals en infants de 0 a 14 anys) i la supervivència supera el 80% als cinc anys. Són dades esperançadores, però no admeten cap temptació d’autocomplaença. L’estabilitat no equival a resolució. El doctor Josep Estrada encerta quan assenyala factors sovint ignorats, com la influència de l’estil de vida parental i l’edat cada vegada més tardana en la concepció. La prevenció, també en l’àmbit reproductiu, ha d’esdevenir una política pública prioritària, sostinguda per campanyes rigoroses i basades en evidència científica. Tanmateix, el gran dèficit és estructural. La dependència de centres catalans garanteix excel·lència clínica, però comporta un peatge emocional, logístic i econòmic innegable per a les famílies. La creació d’un registre unificat de tumors infantils i d’una entitat pública que coordini recursos sanitaris i psicosocials no és una opció accessòria: és una obligació moral. En una societat avançada, la protecció dels infants malalts ha de ser un compromís inequívoc i sostingut.

Altres Editorials
El Pas no pot esperar més
Confiscar per preservar el medi natural
Comparteix
Últimes notícies
  • Societat
Els comerciants del Pas de la Casa veuen el futur bastant cru: “Aquest és el pitjor hivern des de fa almenys 10 anys”
  • Successos
Una mala combustió de la caldera provoca una important columna de fum al Centre de Tecnificació d’Ordino
  • Societat
El càncer infantil a Andorra es manté estable amb una incidència d’1,5 casos anuals en la població de 0 a 14 anys
Articles d'opinió
Daniel Lorenzo Pallàs
El Japó no és més ràpid: és més previsible (i això és el que ens falta)
Jordi Castellet i Sala
Estimaràs Déu
Marian Fernández
Les parelles discuteixen
Publicitat
Enquesta
Publicitat

No et quedis sense el nostre exemplar en PDF

Descarrega
Publicitat

SUBSCRIU-T'HI

De la redacció al teu dispositiu