Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
SUBSCRIU-T'HI

Entre l’esperança del nou any i la pressió del cost de la vida

El tancament d’un any i l’arribada d’un de nou és, per a molts, un moment carregat d’emoció, de reflexió i de balanç. Les festes conviden a mirar enrere, a fixar nous propòsits i a compartir desitjos en l’àmbit familiar, amb l’esperança que el nou any porti oportunitats i millores.

Però aquesta vivència no és igual per a tothom. Moltes famílies encaren el canvi d’any amb una preocupació constant per l’economia, marcades per la crisi de l’habitatge, l’augment de l’IPC i l’encariment del cost de la vida, que ofeguen especialment els més joves i les llars amb menys marge.

En aquest context, la ciutadania andorrana mereix garanties que assegurin unes condicions de vida dignes. Cal donar resposta a aquestes dificultats i protegir tant les famílies com les persones que sostenen el teixit productiu i el motor econòmic del Principat, perquè l’esperança d’un nou any vagi acompanyada de fets concrets.

Altres Editorials
Més indecisos que mai davant l’Acord amb la UE
Treballar ja no garanteix arribar a final de mes
Comparteix
Últimes notícies
  • Societat, Successos
[Amb vídeo] Aldarulls a la plaça de la Rotonda per les cues davant la Creperia que obliguen a intervenir la policia
  • Política
El PS pregunta al Govern quines mesures aplica per garantir la protecció del patrimoni immaterial d’Andorra
  • Societat
El perill d’allaus al Principat baixa a nivell 2, però es manté la precaució a les zones obagues i inclinades
Articles d'opinió
Omar el Bachiri
Abusar de la utilització de la IA ens estupiditza
Fabiola Sofia Masegosa
Rituals de Cap d’Any
Marcelo Ponce
La Irregularitat de la il·legalitat
Publicitat
Enquesta
Publicitat

No et quedis sense el nostre exemplar en PDF

Descarrega
Publicitat
Publicitat

SUBSCRIU-T'HI

De la redacció al teu dispositiu