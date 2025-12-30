Entre l’esperança del nou any i la pressió del cost de la vida

El tancament d’un any i l’arribada d’un de nou és, per a molts, un moment carregat d’emoció, de reflexió i de balanç. Les festes conviden a mirar enrere, a fixar nous propòsits i a compartir desitjos en l’àmbit familiar, amb l’esperança que el nou any porti oportunitats i millores.
Però aquesta vivència no és igual per a tothom. Moltes famílies encaren el canvi d’any amb una preocupació constant per l’economia, marcades per la crisi de l’habitatge, l’augment de l’IPC i l’encariment del cost de la vida, que ofeguen especialment els més joves i les llars amb menys marge.
En aquest context, la ciutadania andorrana mereix garanties que assegurin unes condicions de vida dignes. Cal donar resposta a aquestes dificultats i protegir tant les famílies com les persones que sostenen el teixit productiu i el motor econòmic del Principat, perquè l’esperança d’un nou any vagi acompanyada de fets concrets.