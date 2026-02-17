Entre la informació i l’alarmisme

La difusió d’informacions sobre la presència puntual de rates a la duana del Riu Runer ha generat un soroll que, si bé compleix la funció legítima d’informar, pot derivar fàcilment en una alarma desmesurada. El mateix Cos de Policia ha confirmat que la incidència està completament resolta i que es va actuar de manera immediata amb una empresa especialitzada per bloquejar els accessos i garantir el control de la situació. En instal·lacions properes a un riu, l’aparició esporàdica de rosegadors no constitueix, per si sola, una crisi estructural ni pot interpretar-se automàticament com una fallida dels protocols sanitaris o de manteniment. El rigor informatiu exigeix contextualitzar els fets i evitar dramatitzacions que erosionin innecessàriament la confiança ciutadana. La responsabilitat col·lectiva implica informar amb precisió, però també per no amplificar allò que ja ha estat degudament solucionat amb diligència i transparència.