Entre la comprensió i la defensa dels interessos propis

Les mobilitzacions dels ramaders francesos posen sobre la taula una problemàtica complexa que el país no pot ignorar, però tampoc assumir com a dany col·lateral. És comprensible que el sector primari francès expressi el seu malestar davant les dificultats que arrossega, però aquesta legítima reivindicació no pot traduir-se en perjudicis per a tercers que no en són responsables.
En aquest sentit, la posició expressada pel Govern apel·la a l’equilibri i al sentit comú. I és que Andorra entén el context i les causes de les protestes, però no pot acceptar que les conseqüències recaiguin sobre el país, ja sigui en forma de bloquejos, dificultats de subministrament o afectacions a la mobilitat. La bona entesa entre veïns ha de basar-se també en el respecte mutu.
El Principat depèn en gran mesura de la fluïdesa de les connexions amb l’exterior, i qualsevol alteració té un impacte directe sobre l’economia i la vida quotidiana dels ciutadans. Per això, cal defensar amb fermesa els interessos propis sense caure en la confrontació, però també sense resignació.