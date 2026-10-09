Emancipar-se no és només pagar una fiança

La modificació dels ajuts a l’emancipació anunciada per Govern incorpora millores que poden facilitar l’accés dels joves al primer habitatge. Ampliar l’edat dels beneficiaris, elevar el límit d’ingressos i cobrir les despeses inicials són passos que responen a una realitat canviant. Tanmateix, les advertències del Fòrum de la Joventut posen sobre la taula una qüestió essencial: aconseguir les claus d’un pis no significa poder mantenir-lo. La distància entre els salaris i els preus del lloguer continua condicionant les possibilitats d’independència de molts joves, fins i tot d’aquells que disposen d’una feina estable. La davallada de sol·licituds dels ajuts també evidencia la necessitat d’avaluar-ne l’eficàcia i comprovar si els requisits s’ajusten al mercat actual. El debat, per tant, no s’hauria de limitar a facilitar l’entrada a un habitatge, sinó que hauria d’abordar també l’oferta assequible i les condicions laborals. Quan emancipar-se esdevé inaccessible, no només es retarda la independència: també es condiciona la possibilitat de construir un projecte de vida a Andorra.