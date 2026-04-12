Els protocols contra l’assetjament posen a prova el compromís de les empreses

L’obligatorietat que les empreses del país disposin de protocols contra l’assetjament marca un punt d’inflexió en la protecció dels drets laborals al Principat. Més enllà del compliment normatiu, la mesura respon a una demanda creixent de garantir entorns de treball segurs i respectuosos, alineats amb els estàndards d’una societat que vol avançar amb cohesió. Amb tot, el repte no es limita a la seva aprovació. L’eficàcia d’aquests protocols dependrà de la seva aplicació real i del compromís actiu de les empreses per prevenir i actuar davant qualsevol situació d’assetjament. I és que sense formació, seguiment i recursos, el risc és que esdevinguin eines merament formals. En aquest context, la iniciativa esdevé una oportunitat per reforçar l’estat del benestar i consolidar una cultura laboral basada en el respecte i la responsabilitat compartida. El seu desplegament marcarà, en bona part, la credibilitat del sistema.