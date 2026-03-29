El repte d’ordenar el creixement, entre la prudència i el progrés

Els plans d’urbanisme que avui aposten per limitar i ordenar el creixement sovint generen incomoditat immediata, però responen a una mirada de llarg recorregut que cal saber entendre. En un país petit com el nostre, protegir el territori és també protegir la identitat, la cohesió social i les bases de l’estat del benestar. Tot apunta que aquest és el camí: créixer sí, però amb criteri, perquè el que avui es construeix difícilment es podrà desfer demà. Ara bé, aquesta prudència no pot esdevenir excusa per a una política immobilista o poc transparent. L’administració ha de ser capaç d’explicar millor les seves decisions i garantir que aquestes limitacions no acabin perjudicant oportunitats ni generant desigualtats. El repte és trobar l’equilibri entre preservar i evolucionar, entre protegir allò que tenim i facilitar un progrés inclusiu. El futur no es construeix només evitant errors, sinó també assumint riscos intel·ligents. Si els resultats d’aquestes polítiques no es veuran fins d’aquí a anys, caldrà confiança col·lectiva i una governança oberta. Només així Andorra podrà avançar sense renunciar a si mateixa.