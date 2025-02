El doble de consultes a l’INH evidencia la urgència de solucions

Les dades de l’Institut Nacional de l’Habitatge (INH) confirmen que l’accés a l’habitatge és una preocupació creixent per a la ciutadania. Amb prop de 1.680 consultes el 2024, el doble que l’any anterior, s’evidencia una demanda urgent de solucions, especialment en matèria d’habitatge protegit, ajuts al lloguer i seguretat contractual per als arrendataris.

Aquesta situació també reflecteix una creixent dependència de la ciutadania envers les ajudes públiques per poder afrontar el cost de l’habitatge, fet que indica que el mercat privat no està responent a les necessitats socials. A més, l’augment de consultes sobre la pròrroga dels contractes d’arrendament i la recuperació d’habitatges per a ús propi mostra la inestabilitat dels llogaters, que sovint viuen en incertesa. El balanç del programa d’avals per a la compra d’habitatge també evidencia mancances, ja que malgrat les consultes, el nombre de sol·licituds aprovades és baix, fet que suggereix que les condicions no s’ajusten a la realitat dels demandants.

Davant aquest escenari, és imprescindible una política d’habitatge integral i estructural, amb una aposta decidida per l’habitatge públic i el control dels preus de lloguer. Una solució que possiblement tingui com a tret de sortida el pròxim 6 de març.