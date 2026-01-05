El dia de Reis, una pausa col·lectiva on la il·lusió encara té sentit

El dia de Reis continua sent, malgrat els canvis socials, un dels pocs espais del calendari col·lectiu on la il·lusió manté una centralitat indiscutible. En un context marcat per la immediatesa, la incertesa i la polarització, aquesta jornada ofereix una pausa simbòlica que connecta generacions i reforça vincles comunitaris. Més enllà del component infantil, el dia de Reis preserva un valor social que sovint passa desapercebut: la capacitat de construir expectativa compartida. La il·lusió no és només un sentiment individual, sinó un exercici col·lectiu que es transmet, es cuida i es renova any rere any. És en aquest gest repetit, aparentment senzill, on es consolida una forma de cohesió que no necessita grans discursos. Alhora, la celebració interpel·la els adults, recordant-los que la il·lusió no és sinònim d’ingenuïtat, sinó una eina de resistència quotidiana. Mantenir-la viva, especialment en temps complexos, és també una manera d’afirmar confiança en el futur. Potser aquest és el veritable regal del dia de Reis: la constatació que, fins i tot en la maduresa, la il·lusió continua sent necessària.