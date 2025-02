Detalls per “donar llum” al debat envers l’Acord

El Govern ha decidit afegir matisos i aclariments al text de l’Acord d’associació, justificant-ho per les suposades “confusions” generades per certes “interpretacions” de la societat i grups de pressió. Però, més que una resposta a equívocs externs, aquest moviment sembla un intent de desviar el focus de la seva pròpia responsabilitat. Quan un text genera inquietuds, el problema no és només la interpretació ciutadana, sinó la manera com s’ha comunicat i presentat des d’un inici. És a dir, si el debat ha escalat fins a aquest punt, cal preguntar-se fins a quin punt ha estat per manca de transparència i claredat del mateix Executiu.

És legítim que el Govern incorpori ajustaments per assegurar que l’Acord s’adapti a les necessitats del país, però atribuir la polèmica a una mala lectura externa és un gir poc honest. La informació sobre qüestions fonamentals com la lliure circulació, la immigració o les limitacions a la inversió estrangera s’hauria d’haver proporcionat des d’un bon principi de manera clara i sense ambigüitats. No es tracta només de publicar esmenes per “esclarir” el debat, sinó d’assumir la responsabilitat de com s’ha gestionat i explicat tot aquest procés.