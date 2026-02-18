Del gest institucional als ajuts reals al Pas de la Casa

La passejada institucional pel Pas de la Casa, amb la presència dels mandataris i del Copríncep episcopal, visualitza un suport que, en el terreny simbòlic, és inqüestionable. Traslladar-hi reunions i anunciar descomptes de fins al 50% en el rebut elèctric per als negocis afectats pel tall de l’RN-20 envia un missatge clar d’implicació. Però el gest, per si sol, no resol la magnitud del sotrac econòmic.
El rebuig als ERTO, considerats una mesura complexa i sacrificada, delimita el marc d’actuació del Govern. Tanmateix, la realitat dels comerciants no es resol amb fotografies ni amb bones paraules. Les pèrdues són immediates, els lloguers i les nòmines no esperen.
Tot desplegament institucional ha de traduir-se en ajuts efectius, àgils i suficients. El suport simbòlic reconforta; el suport econòmic sosté. Sense resultats tangibles, la bona voluntat corre el risc d’esdevenir retòrica.