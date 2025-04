Consolidar sense oblidar: el gran repte de la Creu Roja

La candidatura de Vicky Marrugat a la presidència de la Creu Roja Andorrana es presenta amb la voluntat de consolidar els projectes en marxa aportant un nou tarannà. Són propostes legítimes, sòlides i, a priori, en línia amb els valors fundacionals de l’entitat. Tanmateix, no es pot passar per alt que, en la presentació pública, s’ha evitat qualsevol referència a qüestions internes de pes, com l’acomiadament recent del fins ara director, Jordi Fernández. Silenciar un fet tan rellevant pot generar desconfiances entre els socis i voluntaris. La credibilitat d’una institució no només es construeix amb projectes nous, sinó també afrontant els moments difícils amb transparència. Consolidar sense continuïsme és un lema potent, però requereix honestedat total envers la realitat de l’organització. El futur de la Creu Roja Andorrana es juga tant en la qualitat de les propostes com en la capacitat de reconèixer i gestionar allò que inquieta la seva base social. Consolidar, sí, però sense oblidar.