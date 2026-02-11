Confiscar per preservar el medi natural

La decisió del Consell de Comú de la Massana d’aprovar una nova Ordinació d’accés al medi natural és, sense embuts, un exercici de responsabilitat política. La potestat de confiscar vehicles als infractors pot semblar severa, però és plenament proporcional davant la degradació creixent d’uns espais que són patrimoni col·lectiu, no circuits privats d’oci irresponsable. Regular no és prohibir; és garantir la convivència. Limitar les bicicletes de descens al Bike Park, restringir l’accés motoritzat al Parc Natural del Comapedrosa i prioritzar els vianants respon a un principi bàsic: la preservació preval sobre la comoditat individual. Les sancions, graduades fins als 3.000 euros, estableixen un marc clar que conjuga pedagogia i coerció. Cal, a més, harmonitzar criteris amb la resta de comuns per evitar greuges comparatius i buits legals. El territori no entén de fronteres administratives. Si volem un model sostenible i respectuós, cal determinació.