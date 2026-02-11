Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
SUBSCRIU-T'HI

Confiscar per preservar el medi natural

La decisió del Consell de Comú de la Massana d’aprovar una nova Ordinació d’accés al medi natural és, sense embuts, un exercici de responsabilitat política. La potestat de confiscar vehicles als infractors pot semblar severa, però és plenament proporcional davant la degradació creixent d’uns espais que són patrimoni col·lectiu, no circuits privats d’oci irresponsable. Regular no és prohibir; és garantir la convivència. Limitar les bicicletes de descens al Bike Park, restringir l’accés motoritzat al Parc Natural del Comapedrosa i prioritzar els vianants respon a un principi bàsic: la preservació preval sobre la comoditat individual. Les sancions, graduades fins als 3.000 euros, estableixen un marc clar que conjuga pedagogia i coerció. Cal, a més, harmonitzar criteris amb la resta de comuns per evitar greuges comparatius i buits legals. El territori no entén de fronteres administratives. Si volem un model sostenible i respectuós, cal determinació.

Altres Editorials
Una bona notícia no fa una bona política
Infraestructura, dependència i responsabilitat
Comparteix
Últimes notícies
  • Política
L’Executiu aprova un paquet d’ajuts “evolutiu” per als comerços del Pas amb cotitzacions i bonificacions fiscals
  • Parròquies, Societat
La Massana, Encamp, Canillo i Escaldes trauran un edicte per fer un estudi dels diferents llocs de treball dins el comú
  • Societat
Detectats 56 falsos transfronterers al riu Runer des del juliol, dels quals 39 ja han rebut resolució administrativa
Articles d'opinió
Eva Tenorio
Quan la resposta al malestar es cronifica, alguna cosa falla
Ronronejand
Sense coneixement, no hi ha gestió responsable
Fabiola Sofia Masegosa
Sant Valentí o Sant Jordi
Publicitat
Enquesta
Publicitat

No et quedis sense el nostre exemplar en PDF

Descarrega
Publicitat

SUBSCRIU-T'HI

De la redacció al teu dispositiu