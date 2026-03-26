Compromís i eficàcia davant l’emergència

L’incendi registrat des d’aquest passat dimecres a l’antiga fàbrica d’Aigües d’Arinsal ha tornat a posar en relleu el paper essencial del Cos de Bombers en situacions d’emergència. Més enllà de l’impacte visual de les flames, el que queda és la constatació d’una resposta sostinguda, coordinada i altament exigent, marcada per hores de treball intens per contenir el foc i evitar-ne la propagació- La tasca dels efectius no es limita a l’extinció. Inclou la prevenció de revifalles, la seguretat de les estructures afectades i la protecció de l’entorn i de la població. Tot plegat, en un context sovint complex, amb condicions adverses i amb la necessitat de prendre decisions ràpides i precises. Aquest episodi també evidencia la importància dels dispositius complementaris i la coordinació entre cossos, però sobretot posa en valor la professionalitat, la preparació i el compromís dels Bombers. Una feina discreta en el dia a dia, però decisiva quan la situació al nostre territori ho exigeix. Reconeixe-la no és només just, sinó necessari.

