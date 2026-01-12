Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
Complir la llei, més una qüestió de gestió que no pas de sanció

El balanç de l’aplicació de la Llei del català durant el 2025 posa sobre la taula una qüestió central: el compliment de la normativa continua sent irregular en els espais de major exposició pública. Les 100 queixes registrades no són una xifra menor i assenyalen que, un any després de l’entrada en vigor de la llei, el sector comercial i l’atenció al públic encara concentren la major part dels incompliments. Al mateix temps, el nombre reduït de sancions (només dues) defineix clarament el model d’actuació de l’Administració. La prioritat no ha estat la penalització, sinó la correcció de conductes i l’adaptació progressiva dels establiments a les obligacions legals. Els requeriments, els arxivaments i les resolucions favorables en són una mostra. Aquest enfocament situa la política lingüística en un terreny de gestió més que de confrontació. Les dades indiquen que el repte principal no és tant la voluntat d’incomplir com la necessitat d’assegurar que la normativa es conegui, s’apliqui i s’integri amb normalitat en la vida econòmica i social del país.

