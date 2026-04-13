Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
SUBSCRIU-T'HI

Captar professionals mèdics requereix més que salaris

La dificultat per captar talent mèdic a Andorra torna al centre del debat, i ho fa amb un element clau sovint menystingut: el reagrupament familiar. Les advertències del Col·legi de Metges posen de manifest una realitat incòmoda: sense condicions de vida dignes, el talent no arriba o no es queda. El Principat competeix amb altres països que també necessiten professionals sanitaris, i no n’hi ha prou amb incentius econòmics parcials. Tal com es reconeix des del Ministeri de Salut, s’han fet passos per millorar l’atractiu, però aquests poden resultar insuficients si no s’aborden qüestions estructurals. Impedir o dificultar que un metge pugui viure amb la seva família és, en la pràctica, desincentivar la seva arribada. En professions essencials, cal una mirada estratègica i flexible. Si Andorra vol garantir el seu sistema sanitari en un context de creixement, haurà d’entendre que captar talent no és només una qüestió de salaris, sinó també de projecte vital.

Comparteix
Enquesta

No et quedis sense el nostre exemplar en PDF

Descarrega

SUBSCRIU-T'HI

De la redacció al teu dispositiu