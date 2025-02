Andorra podria tornar a ser un dany col·lateral del conflicte

Les mobilitzacions del sector agrícola a Catalunya responen a una legítima reivindicació de millores davant problemàtiques com la plaga del conill, els robatoris al camp o les repercussions dels acords comercials amb la Unió Europea. Tanmateix, aquestes protestes no poden convertir Andorra en un dany col·lateral d’un conflicte que li és aliè.Les possibles tractorades i bloquejos a la frontera amb el Principat perjudiquen directament un país que no és part de la negociació entre pagesos i administracions espanyoles. L’impacte en la mobilitat i l’economia andorrana seria considerable, afectant tant ciutadans com empreses. Davant d’aquesta situació, el Govern, amb bon criteri, treballa per evitar afectacions a la seva frontera. És essencial que els actors implicats en la protesta busquin formes d’expressió que no penalitzin tercers. El dret a manifestar-se és fonamental, però també ho és el respecte als veïns. La solució passa pel diàleg i per trobar mecanismes de pressió que no perjudiquin qui no en té cap responsabilitat.