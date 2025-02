Andorra no pot continuar escatimant en ciberseguretat

Els ciberatacs ja no són una amenaça futurista, sinó una realitat que posa en perill les infraestructures crítiques d’Andorra. L’última edició de la Jornada CISO ha tornat a evidenciar el que ja sabem: cal més inversió, més prevenció i menys discursos buits. Cada cop que una institució pública o empresa privada pateix un atac, ens recordem de la importància de la ciberseguretat. Però passat l’ensurt, tot continua igual. Quants atacs més necessitem perquè es destinin recursos seriosos a protegir serveis essencials? No n’hi ha prou amb declaracions i bones intencions. Fa falta una estratègia real, pressupostos a l’alçada i formació constant per als professionals del sector. La intel·ligència artificial està donant més poder als ciberdelinqüents, i si Andorra no es posa al dia, quedarà exposada a atacs cada cop més sofisticats. Seguretat no vol dir només tenir policies als carrers; vol dir protegir també el nostre entorn digital. Si no hi ha una aposta clara per la ciberseguretat, no ens haurem de preguntar si ens atacaran, sinó en quin moment ho faran.