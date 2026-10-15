Virtus adverteix que l’envelliment de la població agreujarà el dèficit de les pensions si no es reforma el sistema

La reforma del sistema de pensions «ja no es pot ajornar». Així ho ha advertit Virtus en un comunicat difós aquest dijous, en el qual reclama un pacte d’Estat per afrontar els reptes que planteja l’envelliment de la població i garantir la sostenibilitat del model a llarg termini. Així, l’entitat considera que l’augment de l’esperança de vida i els canvis demogràfics obliguen a revisar un sistema que, segons alerta, podria començar a registrar dèficits a finals d’aquesta dècada si no s’adopten mesures.
En aquest sentit, Virtus recorda que, quan es va posar en marxa el sistema de pensions l’any 1968, l’esperança de vida mitjana era d’uns 75 anys, mentre que actualment s’aproxima als 85. Aquesta evolució implica que les prestacions s’han d’abonar durant més anys, fet que incrementa la pressió sobre els recursos disponibles. A més, l’entitat assenyala que el superàvit acumulat fins ara s’explica, en bona part, pel creixement demogràfic de les darreres dècades i l’augment del nombre de persones cotitzants.
Alerta que l’augment del nombre de cotitzants pot alleujar temporalment el desequilibri, però no garantir la sostenibilitat futura de les pensions
Tanmateix, Virtus adverteix que aquest equilibri podria trencar-se en els pròxims anys, d’acord amb les projeccions actuarials que esmenta. L’envelliment de la població i la reducció relativa del nombre de persones en edat de treballar podrien provocar que les despeses en pensions superessin els ingressos per cotitzacions. En aquesta línia, l’entitat considera que l’arribada de nous treballadors mitjançant la immigració regulada pot contribuir a mantenir temporalment el sistema, però no constitueix una solució definitiva, ja que aquests cotitzants també adquiriran drets de jubilació.
Davant aquest escenari, defensa la necessitat d’abordar una reforma que podria incloure modificacions en les cotitzacions, les prestacions, l’edat efectiva de jubilació i els mecanismes de solidaritat, així com un major protagonisme de l’estalvi individual. Tot i reconèixer que aquestes decisions poden resultar complexes, Virtus insisteix que ajornar-les només traslladaria el problema a les generacions futures i podria agreujar les situacions de precarietat.
Per aquest motiu, Virtus reclama que el debat es desenvolupi des del consens polític i la responsabilitat institucional, sense convertir la reforma en una confrontació partidista ni en una qüestió de rèdit electoral. Segons l’entitat, l’objectiu ha de ser construir un sistema de pensions sostenible i just entre generacions, capaç de garantir les prestacions futures sense comprometre l’equilibri financer del país.