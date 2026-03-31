Tributs estima 93 milions d’ingressos en una campanya d’IRPF marcada per les noves deduccions arran de l’Òmnibus

El Departament de Tributs i Fronteres estima que la recaptació de l’IRPF corresponent a l’exercici 2025 arribarà als 93 milions d’euros, en una campanya marcada per la incorporació de noves reduccions vinculades a l’habitatge i a l’àmbit familiar. El director del departament, Carles Ferreira, ha destacat que les principals novetats se centren en incentius fiscals per facilitar l’accés a l’habitatge. “Són noves reduccions en la base per a aquelles persones que adquireixen habitatge i el destinen a lloguer assequible”, ha explicat.
Cal destacar que aquestes permeten una deducció del 50% de l’aportació anual amb un màxim de 5.000 euros. També s’amplien les reduccions per a l’habitatge habitual, les quals passen “d’un màxim de 1.000 euros a 5.000”, i el percentatge deduïble de la hipoteca s’incrementa del 25% al 50%. A aquestes mesures s’hi sumen canvis en l’àmbit familiar, amb reduccions per ascendents i descendents que passen de 750 a 1.000 euros, així com una nova deducció de 300 euros per estudis superiors.
“Aquestes mesures no s’han posat per mesurar el seu impacte, sinó per fomentar l’accés a l’habitatge” – Carles Ferreira
Ferreira ha indicat que la campanya, la qual comença l’1 d’abril i s’allargarà fins al 30 de setembre, preveu unes 29.000 declaracions, de les quals “vora o més del 85% es faran de forma telemàtica”. En aquest sentit, ha encoratjat a avançar els tràmits: “Que ho facin abans del setembre”, quan es concentra la major part de les declaracions. Pel que fa a la recaptació, el director ha explicat que durant l’exercici es van ingressar inicialment 78 milions d’euros, els quals posteriorment han arribat als 80 milions, i que amb la campanya s’espera sumar 13 milions més fins als 93 previstos.
Sobre l’impacte de les noves reduccions, ha admès que encara no hi ha dades definitives: “Ja ho veurem quan fem el tancament”, tot i remarcar que aquestes mesures “no s’han posat per mesurar el seu impacte”, sinó per donar resposta a problemàtiques com l’accés a l’habitatge.
“Esperem que l’IRPF liquidat del 2025 arribi als 93 milions” – Ramon Lladós
Per la seva banda, el ministre de Finances, Ramon Lladós, ha situat aquestes modificacions en el marc de la Llei Òmnibus i orientades a millorar el poder adquisitiu. “Mesures al voltant de més reduccions pels fills, pels estudis i per l’habitatge”, ha assenyalat, tot recordant que totes aquestes novetats ja apareixen incorporades a la declaració. Lladós també ha animat la ciutadania a iniciar els tràmits des del primer dia: “Comença demà […] i quan abans ho fem millor”.
Mínim exempt: una mesura descartada per ara
El Govern descarta, de moment, incrementar el mínim exempt de l’IRPF com a eina per millorar la progressivitat fiscal. Segons Lladós, aquesta mesura “afavoreix qui més guanya, no qui més necessita”, tenint en compte que una part important dels salaris més baixos ni tan sols està obligada a presentar la declaració. El ministre ha defensat que les polítiques actuals són més eficaces si es dirigeixen de manera específica: “Millors mesures són deduccions per l’habitatge, pels fills i pels estudis”, així com l’increment del salari mínim, en lloc de modificar el mínim exempt.
A 31/03/2026 encara no s’han publicat els nous formularis.
Normal que després el volum de declaracions es concentri al setembre.
L’administració esperant fins l’últim dia, donant exemple.