Tercera jornada del Debat d’Orientació Política

La majoria rebutja la proposta del PS de revisar el mínim exempt de l’IRPF tot i les crítiques pel desfasament fiscal

L'oposició reclama una actualització dels trams per alleugerir la pressió, però la majoria defensa que el sistema és “moderadament just” i suficient

El Consell General ha tombat aquest divendres la proposta del grup parlamentari Socialdemòcrata (PS) per revisar el mínim exempt de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF). El text, defensat per la consellera general Susanna Vela durant la tercera jornada del Debat d’Orientació Política, ha quedat rebutjat amb 17 vots en contra i només 11 a favor.

La iniciativa reclamava una actualització dels trams fiscals que, segons el PS, estan desfasats. “Fa més de deu anys que no es revisen i el context econòmic ha canviat completament”, ha denunciat Vela, qui ha insistit que la fiscalitat actual no s’ajusta a la realitat dels ciutadans que han vist com el cost de vida s’enfilava mentre el mínim exempt es mantenia congelat.

Des de la majoria, la consellera general Meritxell López ha defensat el sistema vigent i ha rebutjat la necessitat de cap modificació. “Més del 50% dels treballadors no estan obligats a declarar l’IRPF”, ha recordat. En aquest sentit, també ha assegurat que la tributació és esglaonada i moderada, i que, per exemple, “una persona que guanya 30.000 euros només tributa a partir dels 24.000 i ho fa a un tipus del 5%”.

Carine Montaner, presidenta d’Andorra Endavant, ha mostrat el suport del seu grup a la proposta del PS i ha anunciat que ja han registrat una iniciativa pròpia per reduir la pressió fiscal als residents. El text d’AE proposa ampliar el mínim exempt fins als 40.000 euros i aplicar un tipus reduït del 5% als trams superiors. “És una qüestió de voluntat política”, ha afirmat Montaner, qui també ha denunciat que el Govern intervingués en el debat tot i no tenir torn de paraula assignat.

Des de Concòrdia, el conseller general Cerni Escalé també ha donat suport a la proposta socialdemòcrata i ha demanat una actualització del sistema aprovat el 2014. “Un increment del mínim exempt del 5% seria perfectament raonable”, ha afirmat, tot reclamant un IRPF més adaptat a les necessitats actuals.

Tot i l’interès que ha despertat la proposta entre les files de l’oposició, la majoria ha fet pinya per frenar-la. El president del grup demòcrata, Jordi Jordana, no ha intervingut en el debat, però el ministre de Finances, Ramon Lladós, ha sortit en defensa del model actual, assegrant que una família amb dos fills i 30.000 euros de renda anual només paga 157 euros d’IRPF a l’any.

En el tram final de la sessió, Carine Montaner ha tornat a intervenir per criticar el que ha qualificat de “desdeny institucional” i ha ironitzat sobre la incomoditat expressada pel cap de Govern, Xavier Espot, durant el debat. Montaner ha acusat l’Executiu de tapar el debat real sobre la pressió fiscal que pateixen les classes treballadores.