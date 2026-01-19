Torna la Festa del Comerç amb una nova edició per reconèixer el teixit comercial del país el 29 de gener

La Cambra de Comerç, Indústria i Serveis d’Andorra (CCIS) ha anunciat la celebració d’una nova edició de la Festa del Comerç d’Andorra el pròxim 29 de gener, una cita ja consolidada en el calendari econòmic del país que ha tingut com a objectiu posar en valor el teixit comercial andorrà i reconèixer iniciatives, professionals i establiments del sector.
L’esdeveniment ha previst reunir representants institucionals, empresaris, professionals del comerç i agents econòmics en una vetllada que ha combinat el reconeixement, la reflexió i el networking. La festa ha volgut reforçar el vincle entre el sector comercial i destacar aquells projectes que han contribuït de manera activa a la modernització, la millora de la qualitat i l’augment de la competitivitat del comerç al país.
La Festa del Comerç vol posar en valor els projectes i iniciatives que contribueixen a la modernització i a la competitivitat del sector comercial andorrà
L’acte ha comptat amb una conferència inaugural a càrrec d’Alfons Cornella, expert en innovació i transformació empresarial, sota el títol En el comerç, com arreu, tot es tracta de quin valor aportem. La intervenció ha posat el focus en el valor com a element clau per al futur de les empreses i les organitzacions.
Després de la ponència, s’ha dut a terme el lliurament dels guardons, amb premis a la millor botiga de l’any, el reconeixement a un professional del sector de prestigi, tant en actiu com inactiu, així com distincions a projectes de dinamització comercial, al millor aparador de Nadal, a la proposta més creativa o innovadora, a la botiga sostenible i al premi MoraBanc a la millor gestió digital.
Un cop finalitzat el lliurament de premis, la vetllada ha continuat amb un aperitiu i un espai de networking que ha permès als assistents compartir experiències, establir sinergies i reforçar la comunitat comercial del país.