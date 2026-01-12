Els noms comercials i rètols concentren més de la meitat del centenar de queixes registrades per la Llei del català

L’aplicació de la Llei de la llengua pròpia i oficial ha deixat al llarg del 2025 un total de 100 queixes i dues sancions registrades pel Departament de Política Lingüística, una xifra que confirma que l’àmbit comercial i l’atenció al públic continuen sent els principals punts de conflicte en el compliment de la normativa.
Tal com ha explicat el director del departament, Joan Sans, la major part de les incidències es concentren en aspectes visibles del dia a dia. En concret, més de la meitat de les queixes (54) fan referència a noms comercials, rètols i publicitat. “És on encara detectem més incompliments, especialment en establiments que no adapten la retolació o la comunicació comercial”, ha indicat.
Les dues queixes han acabat en sanció, amb multes de 1.201 euros cadascuna. Una correspon a un establiment hoteler per no disposar de formularis en català, i l’altra a un establiment de restauració per no garantir l’atenció al públic en aquesta llengua. La resta d’expedients continuen pendents de resolució.
A continuació, els establiments turístics i de restauració acumulen 17 queixes, mentre que 14 més estan relacionades amb el personal que presta servei al públic, dos àmbits en què la normativa obliga a garantir l’atenció en català. Segons Sans, aquests casos sovint es resolen amb requeriments perquè els establiments corregeixin la situació.
L’àmbit comercial i l’atenció al públic continuen sent els principals punts de conflicte en el compliment de la normativa
Les dades també reflecteixen incidències, tot i que en menor mesura, en altres àmbits. La llengua de les institucions públiques ha generat sis queixes, mentre que els contractes i altres documents n’han sumat cinc. Seguidament, el transport públic ha estat objecte de dues queixes, i s’ha registrat una denúncia tant en l’àmbit de les activitats públiques com en el dels mitjans de comunicació i indústries culturals.
Pel que fa a la resolució dels expedients, la ministra de Cultura, Joventut i Esports, Mònica Bonell, ha subratllat que l’objectiu principal de l’aplicació de la llei “no és sancionar, sinó facilitar el compliment”. En aquest sentit, onze queixes s’han resolt favorablement després que les empreses denunciades corregissin els incompliments detectats.
Segons Bonell, l’objectiu principal de l’aplicació de la llei “no és sancionar, sinó facilitar el compliment”
A més, el departament ha dictat nou providències d’arxivament, ja sigui per manca de formulari, per falta de concreció o perquè els fets denunciats no constituïen una infracció segons la llei. “Hi ha casos en què, un cop analitzada la denúncia, es comprova que no hi ha base sancionadora”, ha apuntat Sans.
Bonell ha recordat que l’entrada en vigor de la llei també ha tingut un efecte directe en l’àmbit formatiu. “S’han emès molts certificats de seguiment i moltes persones s’han inscrit als cursos de català perquè han d’acreditar aquest nivell mínim”, ha explicat, tot assegurant que no consta cap permís de residència denegat per manca de competència lingüística.